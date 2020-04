Sport. Ograniczenia i zasady od 4 maja. Jak można trenować? Ile osób na boisku i na korcie? Czy trzeba nosić maski ochronne? 30.04

Jak uprawiać sport? Co można, a czego nie podczas treningów? Od 4 maja znów można w Polsce uprawiać sport i rekreację, ale na nowych zasadach, z pewnymi ograniczeniami. Wiele osób ma wątpliwości, jak te obostrzenia w dobie pandemii koronawirusa wyglądają. Ile osób może jednocześnie przebywać na boisku i na korcie? Czy można pływać w basenach? Czy trzeba nosić maski ochronne? Jak prowadzić treningi dorosłych, a jak dzieci do 13. roku życia? Czy można korzystać z siłowni na otwartej przestrzeni? Ile osób może uczestniczyć w grach zespołowych? Kiedy należy dezynfekować sprzęt sportowy? Na te i inne pytania dotyczące odmrażania sportu od 4 maja ministerstwo sportu przygotowało konkretne odpowiedzi i opublikowało je na swojej stronie internetowej. Możecie się z nimi zapoznać poniżej.

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Ile osób może przebywać na kompleksie boisk, które są od siebie oddzielone, ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?

Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?

Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska. Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?

Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia. Jakie maseczki ochronne do uprawiania sportu? Jakie na rower i do biegania? [poradnik] Czy możliwe jest dzielenie, pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?

Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.

Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować jako 2 obiekty?

Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia. Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?

Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu (np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający. Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?

Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?

Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?

Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt. Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?

Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza. Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?

Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?

W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.

Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?

Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?

Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czy można korzystać ze ścianki wspinaczkowej stojącej na otwartej przestrzeni?

Tak, jeśli znajduje się ona na terenie wyodrębnionego, otwartego obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu lub boiska. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe. Czy możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych (żeglarskich, kajakarskich, wioślarskich)?

Tak, przy zachowaniu zasady, że z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby (wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje). Czy istnieje limit jednostek pływających przebywających jednocześnie na obiekcie wodnym podczas prowadzenia zajęć sportowych?

Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym. Ograniczenie w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się o do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd.

Kiedy siłownie, kluby fitness, kręgielnie, sale taneczne zostaną otwarte? Etapy otwierania Czy możliwa jest organizacja spływów kajakowych?

Przepisy nie określają formy organizacyjnej prowadzonych aktywności. Odnoszą się natomiast do liczebności osób mogących korzystać z jednego kajaka. Ostateczna decyzja dotycząca organizowanych aktywności należy do organizatora i musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?

Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej. Jak uprawiać sport od 4 maja 2020 roku - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?

Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu. W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?

Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych. Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?

Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).

Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?

Tak, jest możliwe.

Ograniczenia i zasady uprawiania sportu od 4 maja 2020 Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;

osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Sport. Ograniczenia i zasady uprawiania sportu od 4 maja 2020

