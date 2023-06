Spotkania z edukatorami na szlakach i wycieczki z przewodnikami. Czyli darmowe atrakcje dla turystów w Tatrach

„PoSzlaki” to programu spotkań z edukatorami i pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Akcja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych – zarówno mieszkańców Podhala, jak i do turystów. TPN organizował już edycje letnie, ale i zimowe. „PoSzlaki” wracają w najbliższe wakacje.

- W lipcu i sierpniu akcja będzie prowadzona codziennie, jest dedykowana zarówno dla najmłodszych turystów, jak i tych, którzy wędrują już samodzielnie po Tatrach. Można dołączyć do niej bezpłatnie. Jedyny koszt to zakup biletu wstępu na szlaki – informuje Tatrzański Park Narodowy.

W wakacje codziennie, o każdej pełnej godzinie, od 10 do 14 będą odbywały się prelekcje w sześciu popularnych miejscach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W punktach oznaczonych flagami ze znakiem akcji edukatorzy TPN będą prowadzić prelekcje o tatrzańskiej przyrodzie, zasadach panujących w parku i o bezpieczeństwie. W tym roku będzie można ich spotkać: