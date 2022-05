Spotkanie z wilkiem w lesie. Czy wiesz, jak się zachować? Oto kilka wskazówek, które warto znać, gdy na drodze stanie nam zwierzę

- Dzikie wilki, które nie były oswajane lub dokarmiane przez człowieka, boją się ludzi i starają się ich unikać. Jednak w naszym gęsto zaludnionym kraju, gdzie ludzie tłumnie odwiedzają lasy, nie zawsze jest to możliwe. Spotkania z dzikimi wilkami nie są niebezpieczne i nie trzeba podejmować żadnych specjalnych działań. Drapieżniki po zorientowaniu się, że mają do czynienia z człowiekiem oddalają się. Ponieważ jednak nie każda osoba czuje się w takiej sytuacji komfortowo, można głośno i ostro krzyknąć, zaklaskać w dłonie i szeroko zamachać rękami, żeby głos i zapach człowieka dotarł do wilków, które, podobnie jak psy, są głównie węchowcami i mają doskonały słuch. To skłoni je do ucieczki - przekonuje dr hab. Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".