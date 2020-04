Spowiedź wielkanocna w dobie koronawirusa. Jak wygląda?

W normalnej sytuacji przystąpienie do sakramentu pokuty nie jest problemem, jednak koronawirus nie sprzyja praktykowaniu wiary w dotychczasowym rozumieniu. W dobie pandemii wielu wiernych zadaje sobie pytanie, jak odbyć spowiedź, by nie narazić swojego zdrowia i życia. Czy w sytuacji, w której każdy z nas może być nosicielem groźnego wirusa, należy ryzykować? Jakie jest stanowisko kościoła w tej kwestii?

Jak podaje naTemat, spowiednik oczekuje wiernych w samochodzie, w maseczce i rękawiczkach. Każdy kto chce, może podjechać, opuścić szybę i w ten sposób wyznać swoje grzechy. Spowiedź może także odbyć się na świeżym powietrzu, z zachowaniem bezpiecznej odległości 2-3 metrów.

Chcę odbyć spowiedź, ale nie mogę. Co w takiej sytuacji?

Episkopat przypomina, że jeśli zachodzi do sytuacji, w której nie ma możliwości odbycia spowiedzi i są ku temu poważne racje, wierny może wzbudzić akt żalu doskonałego, co przywraca go do stanu łaski. Na czym akt ten polega? Musi on w sobie zawierać zamiar wyspowiadania się jak najszybciej, gdy tylko będzie to możliwe. Rzecznik Episkopatu Polski powiedział: