Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać w 2020 roku! Takie są założenia budżetu państwa na 2020 rok: budżet 2020 bez deficytu ZDJĘCIA

Budżet 2020 bez deficytu - jak to możliwe?

Projekt budżetu na 2020 zakłada, że po raz pierwszy od 1989 roku będzie on wolny od deficytu. Co to oznacza? Wpływy i wydatki mają wynieść dokładnie tyle samo - 429,5 miliarda złotych. W jaki sposób polski rząd chce doprowadzić do tego przełomu? Wspomina się m.in. o wzrośnie gospodarczym, jednak jednym z głównych priorytetów rządu jest kontynuacja prac dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. W najbliższym czasie planowane są w tym zakresie następujące prace: