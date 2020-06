W środę na Pomorzu i zachodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu do 5-10 mm, a na wschodzie i w Sudetach także burze. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 18 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W burzach może osiągnąć do 80 km/godz.