Starasz się o dodatek węglowy? Mogą wzrosnąć twoje rachunki za wywóz śmieci. Gminy wykrywają oszustów

O dodatek węglowy starają się dziś tysiące gospodarstw domowych. Jak jednak donosi Bezprawnik.pl, dla części Polaków złożenie wniosku o dodatek oznaczać będzie wzrost opłat za wywóz śmieci. Chodzi o osoby, które skłamały co do liczby domowników.

Dodatek węglowy to 3000 zł na opał, o które mogą się starać gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem kamiennym. Zainteresowanie jest duże, jednak część osób, które złożyły wniosek o dodatek, może na tym stracić zamiast zyskać. Jak bowiem podaje Bezprawnik.pl, gminy przy okazji weryfikacji wniosków wykrywają przypadki oszustw w deklaracjach dotyczących wywozu odpadów. Przeczytaj: Na czym polega idea zero waste i jak wcielać ją w życie? Przypomnijmy, że w wielu gminach wysokość opłaty za śmieci zależy od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ponieważ to sami mieszkańcy deklarują, ile osób liczy ich gospodarstwo domowe, częste są przypadki zaniżania tej liczby, by płacić mniej. Tymczasem we wniosku o dodatek węglowy trzeba podać wszystkich domowników wraz z ich numerami PESEL. Porównując oba dokumenty, gmina może łatwo wykryć niezgodności. Osoby, które skłamały w deklaracji śmieciowej, powinny spodziewać się wezwania do zapłaty za „brakujących” domowników.

Zmieniła się liczba domowników? Szybko złóż nową deklarację

Przypomnijmy, że jeśli w danej gminie opłata za wywóz odpadów zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, to urzędników trzeba poinformować za każdym razem, gdy ta liczba ulegnie zmianie. Chodzi m.in. o sytuacje takie, jak śmierć w rodzinie, wyprowadzka dorosłego dziecka czy przyjęcie do domu babci, która przedtem mieszkała sama. Co ważne, czasu na złożenie nowej deklaracji jest niewiele.

– W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość) (...) musisz złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – przypomina rząd na gov.pl.

Warto dodać, że w razie wątpliwości co do liczby domowników gmina może ustalić ją na podstawie takich źródeł informacji jak wywiad środowiskowy, deklaracje PIT i wcześniej składane wnioski o rozmaite świadczenia.

Co istotne, po niedawnych zmianach w przepisach jedno gospodarstwo domowe nie może już otrzymać więcej niż jednego dodatku węglowego. Wcześniej takie przypadki zdarzały się często – każda z mieszkających razem osób twierdziła we wniosku, że jest osobnym, jednoosobowym gospodarstwem domowym. W ten sposób niektórym wnioskującym udawało się uzyskać nie 3, a nawet 9 czy 12 tys. zł dodatku.

Teraz jednak prawo jasno wskazuje, że na jeden adres przypada tylko jeden dodatek węglowy. Jeśli kilka osób mieszkających w tym samym domu czy mieszkaniu złoży wniosek o dopłatę, rozpatrzony zostanie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy.

Do prób bezprawnego uzyskania dodatku węglowego dochodzi też przy użyciu innej metody – zmian w deklaracji CEEB. Chodzi o deklarację dotyczącą głównego źródła ciepła używanego w domu, którą w teorii trzeba było złożyć do 30 czerwca. Część osób, która zgłosiła w deklaracji CEEB np. kocioł olejowy, teraz próbuje zmienić wpis na kocioł węglowy, gdyż bez zgłoszenia takiego źródła ciepła do CEEB nie można liczyć na wypłatę dodatku. Takie triki jednak nie zadziałają, ponieważ ustawodawcy uszczelnili prawo i tego typu zmiana w deklaracji blokuje możliwość starania się o dopłatę na opał.

