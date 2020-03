Starosądecki internat wyznaczony jako miejsce kwarantanny

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu został wyznaczony jako miejsce kwarantanny. Jest to jednoznaczne z tym, że będą do niego trafiać tylko osoby zdrowe.

- To miejsce przygotowane na wypadek, gdy na granicy zostaje zatrzymany bus, czy autokar. Jedna z osób ma objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem. Ta osoba zostaje przetransportowana na badanie do szpitala na oddział zakaźny. Natomiast pozostali pasażerowie zostają przewiezieni do Internatu na kwarantannę - wyjaśnia Maria Olszowska, kierownik Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. - Ta trwa do momentu uzyskania wyniku badania próbki od osoby mającej symptomy zarażenia koronowirusem. Na wszelki wypadek osoby, które miały kontakt z taką osobą izoluje się od rodzin.