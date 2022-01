Stary Sącz. To miejsce cieszy się niesłabnącą popularnością. W noworoczny weekend znów tłumy odwiedziły Leśne Molo [ZDJĘCIA] 

W pobliżu centrum trudno jest znaleźć miejsce do parkowania, a im bliżej Leśnego Mola, tym trudniej o choćby skrawek chodnika, gdzie można pozostawić swój samochód. Zanim wejdzie się na Miejską Górę, trzeba pokonać kilkuset metrowy odcinek bardzo stromego podejścia. To jednak nie zniechęca turystów, którzy bez względu na pogodę chętnie udają się w to właśnie miejsce. Nie inaczej było w miniony weekend. W pierwszych dniach nowego roku można było tam spotkać całe rodziny - zarówno dorosłych jak i młodzież i dzieci. Wszyscy chętnie robili sobie tam zdjęcia z niesamowitym widokiem w tle.

Nowa atrakcja oferuje jednak nie tylko piękny widok. Można też pooddychać świeżym powietrzem, a trasa skonstruowana została w taki sposób, aby dostarczać emocji. Dało się to zauważyć przyglądając się osobom, które pokonywały kolejne fragmenty platformy widokowej. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z pierwotnym planem, miejsce stało się prawdziwym hitem turystycznym.