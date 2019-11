Strażacy ćwiczyli ratowanie uwięzionych w kolejce narciarzy

Spokojnie to tylko scenariusz ćwiczeń, które 5 listopada odbyły się pod kryptonimem „Gondola 2019”. Założenie do ćwiczeń w Krynicy-Zdroju brzmiało: w wyniku awarii kolejki gondolowej zlokalizowanej. Ze względu na duże wysokości wagoników do zdarzenia dysponowane były Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego PSP z terenu województwa małopolskiego oraz siły i środki GOPR Grupa Krynicka i GOPR Grupa Podhalańska. W trakcie prowadzonych działań ewakuacyjnych do SK KM PSP Nowy Sącz wpłynęła informacja o zaginięciu dwóch osób dorosłych w kompleksie leśnym zlokalizowanym przy stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka. W ćwiczeniach prócz strażaków PSP i OSP oraz ratowników GOPR wzięła udział Policja, Straż Graniczna, Pogotowie ratunkowe, pracownicy kolejki gondolowej, Transportowy Dozór Techniczny, służby zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele Wojewody Małopolskiego.