Studiując tutaj, zarobisz najwięcej na etacie TOP 10 uczelni

Wybór odpowiedniego kierunku to nie wszystko. Ważne, by wybrać uczelnię, po której jest szansa na pracę. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) pozwala poznać zarobki absolwentów rok po ukończeniu studiów. Wybraliśmy 20 popularnych kierunków studiów i porównaliśmy średnie zarobki absolwentów wszystkich uczelni w kraju, gdzie można studiować dany kierunek. Sprawdź, co dzieje się rok po ukończeniu studiów z absolwentami. Którzy mają szanse na najwyższe zarobki?