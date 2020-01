Studniówki już ruszyły. Oto najpiękniejsze kreacje dziewcząt w 2020 r. [10.01.20]

Dziewczyny do tego balu przygotowują się od miesięcy. Wybór właściwej sukienki to nie taka prosta sprawa. Warto być oryginalnym, aby na miejscu nie okazało się, że kilka koleżanek ma na sobie to samo.

Wiele maturzystek decyduje się na zaprojektowanie własnej sukni i zleca jej uszycie krawcowej. To wydaje się być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o niepowtarzalność. Łatwiej jest oczywiście wybrać się do salonu sukien lub do galerii handlowej, ale wówczas jest ryzyko, że nasz strój zostanie przez kogoś powielony.