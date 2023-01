Sukces Energylandii. Blisko 2 miliony gości odwiedziło w ubiegłym roku park rozrywki w Zatorze. Zobacz ZDJĘCIA

1,85 mln turystów odwiedziło w 2022 roku Park Energylandia w Zatorze z czego aż 20 proc. stanowili goście zagraniczni. Najwięcej turystów zagranicznych przybyło z Czech – 4,4 proc., a następnie z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz z Niemiec i Włoch. Z kolei, wśród Gości zamieszkujących Polskę, najwięcej turystów przybyło z województwa Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego, następnie Dolnośląskiego, Podkarpackiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego.

Dotarcie do Parku z tak wielu miejsc możliwe było dzięki rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej, a także niedalekiego położenia dwóch portów lotniczych, w Katowicach i Krakowie - tłumaczy Kris Kojder, rzecznik prasowy Energylandii.

Co roku Energylandia zaskakiwała swoich gości nowymi atrakcjami i wydarzeniami. Otwarcie kolejnego, letniego sezonu już 1 kwietnia. W roku 2023 królować będą tam tematyczne imprezy i eventy. Kinder Party 1 czerwca udoskonali dziecięce święto, pełne uśmiechu i radości, a każde z siedmiu wydarzeń Magic Night zaplanowane na od 15 lipca i kolejne soboty wakacji do 19 sierpnia, wydłuży wakacyjną zabawę aż do 13 godzin. Podczas Magic Night Park czynny jest od 10:00 do 23:00, a w Water Parku organizowane jest towarzyszące Beach Party. Huczną zabawą odznaczać się także coroczny Coaster Day, a także Oktoberfest obchodzony wyjątkowo radośnie w Smoczym Grodzie! Kolorów nie zabraknie podczas Polskiej, Złotej Jesieni i Halloween Time, a szalony, eventowy rok zakończy niesamowity czas Winter Kingdom, który corocznie rozgrzewa tysiące przyjezdnych!