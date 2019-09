Suplementy diety dla sportowców – 7 skutecznych związków!

zobacz galerię (8 zdjęć) Nie wiesz, w jakie suplementy diety przeznaczone dla sportowców, rzeczywiście warto zainwestować? Odpowiedzi dostarcza najbardziej wiarygodna instytucja, czyli Australijski Instytut Sportu (AIS). AIS wydaje raporty, w których suplementy dla sportowców są podzielone na 4 grupy (A, B, C, D) ze względu na ich działanie udowodnione w licznych publikacjach naukowych: • suplementy z grupy A – ich działanie potwierdzają mocne dowody naukowe.. Są dozwolone, a wręcz zalecane do stosowania przez sportowców zgodnie z polecanymi protokołami, • suplementy z grupy B – istnieją pewne przesłanki, co do skuteczności i zasadności ich stosowania, ale wymagają dalszych badań, • suplementy z grupy C – nie mają silnego wsparcia w literaturze naukowej, nie warto z nich korzystać, bo nie wykazują potwierdzonego działania, • suplementy z grupy D – niedozwolone i zakazane. Przedstawiamy 7 suplementów dla sportowców z grupy A, które pomogą poprawić Twoje wyniki sportowe. Dowiedz się, co możesz osiągnąć stosując je zgodnie z zalecanymi protokołami! pixabay zobacz galerię (8 zdjęć)

Nie wiesz, w jakie suplementy diety przeznaczone dla sportowców rzeczywiście warto zainwestować? Odpowiedzi dostarcza najbardziej wiarygodna instytucja, czyli Australijski Instytut Sportu (AIS). Co roku AIS wydaje raporty, w których suplementy dla sportowców są podzielone na 4 grupy (A, B, C, D) ze względu na ich działanie udowodnione w licznych publikacjach naukowych: • suplementy z grupy A – ich działanie potwierdzają mocne dowody naukowe. Są dozwolone, a wręcz zalecane do stosowania przez sportowców zgodnie z polecanymi protokołami, • suplementy z grupy B – istnieją pewne przesłanki, co do skuteczności i zasadności ich stosowania, ale wymagają dalszych badań, • suplementy z grupy C – nie mają silnego wsparcia w literaturze naukowej, nie warto z nich korzystać, bo nie wykazują potwierdzonego działania, • suplementy z grupy D – niedozwolone i zakazane. Przedstawiamy 7 suplementów dla sportowców z grupy A, które pomogą poprawić Twoje wyniki sportowe. Dowiedz się, co możesz osiągnąć, stosując je zgodnie z zalecanymi protokołami!