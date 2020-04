Susza w Polsce. Zwierzęta nie mają co pić. Pomóżmy im przetrwać suszę! [APEL O POMOC]

Bardzo ciepła zima i brak śniegu to główne przyczyny tegorocznej suszy. Marzec i kwiecień także nie przyniosły opadów, które mogłyby korzystnie wpłynąć na sytuację hydrologiczną w kraju. Zdaniem ekspertów susza w tym roku ma być najgroźniejsza od 100 lat. - Biorąc pod uwagę, to co się w ostatnim roku działo w Polsce, jeśli chodzi o poziomy wód i katastrofalnie niski stan wody na Wiśle, czyli 33 cm, musimy naprawdę przygotować się pod kątem suszy - mówił minister Gróbarczyk w Radiu Plus. Dodał, że Polska tylko w 6,5 proc. retencjonuje wodę, która przepływa przez nasz kraj.