Świercze, szarańcze i mączniki na talerzu. Jadalne robaki na przekąskę. Biznesem chcą przełamać uprzedzenia Anna Daniluk

Elżbieta i Paweł Katolik chcą przełamywać uprzedzenia Polaków poprzez oferowanie jadalnych owadów.

Mąka ze świerszczy, chipsy z larw mącznika młynarka i czekolada z owadami. Elżbieta i Paweł Katolik na co dzień zajmują się importem i dystrybucją dodatków do piekarnictwa i cukiernictwa w Kietrzu, w województwie opolskim. Do sprzedaży robaków zainspirowały ich dalekie podróże do Chin i Kazachstanu. - Celem naszej firmy jest oswojenie społeczeństwa z żywnością bazującą na owadach jadalnych - przyznają. Od stycznia 2021 roku zaryzykowali i stworzyli markę Robaki z Paki.