Święta 2022: nie tylko narty. Ankieta zdradza plany Polaków na urlopy w okresie Bożego Narodzenia. Wyniki mogą zaskakiwać

Wyjazdy na Święta 2022 krótkie, za to bilety tańsze

Święta 2022: podróżnicze plany Polaków mogą zaskakiwać

Święta 2022 na jarmarkach, w SPA i na stokach

Polacy są spragnieni słońca i ciepła. Hiszpania i Włochy na urlop w Święta 2022

Polacy marzą jednak nie tylko o zabawie w zimowym i bożonarodzeniowym klimacie. To nie narty są najczęściej wskazywane jako wymarzony plan na świąteczny urlop 2022. Co więc jest największym marzeniem świątecznym polskich turystów?

Do ciepłych krajów na Święta 2022 chętniej wybierają się kobiety (52% ankietowanych) niż mężczyźni, ale i w ich przypadku odsetek chętnych jest całkiem spory (42%).

Niemal co drugi ankietowany (47%) przyznał, że zamiast wypadu na narty w Polsce chętniej zorganizowałby wyjazd za granicę, ale wcale nie w góry, lecz do któregoś z ciepłych krajów.

Paryż, Barcelona, Rzym i Mediolan. Wymarzone miasta Polaków na świąteczny weekend

Wyszukiwarka Kiwi.com podała także dane dotyczące miast, do których polscy turyści w okresie Bożego Narodzenia 2022 zamierzają latać najczęściej:

Z Warszawy: do Paryża, Rzymu i Barcelony

Z Krakowa: do Paryża, Barcelony i Londynu

Do popularnych miast, niezależnie od pory roku, należy także włoski Mediolan, stolica Lombardii.

Wygląda na to, że to właśnie Paryż, Rzym i Barcelona, a za nimi Londyn i Mediolan, z ich świątecznymi jarmarkami i łagodną zimą, należą do ulubionych miast Polek i Polaków na świąteczny weekend czy city break.