Święta i sylwester 2022/23 poza domem: to ostatnia szansa. Czy są jeszcze miejsca w hotelach i ile kosztują noclegi?

Święta i sylwester 2022/23: analiza obłożenie i cen. Ostatnia szansa na wyjazd

Noclegów na Święta i Sylwestra już prawie nie ma

Drogie Święta w hotelu: w Zakopanem nawet ponad 600 zł za nocleg

Sylwester 2022/23: jeszcze drożej i jeszcze mniej miejsc

Inflacja mimo wszystko oszczędziła polskich turystów?

Ceny noclegów mimo wszystko nie są zaporowe. Choć inflacja wynosi obecnie według danych Eurostatu ok. 17,5%, to jednak przeciętny koszt oferty wypoczynku w okresie świąteczno-noworocznym podniósł się w porównaniu do 2021 r. tylko o ok. 4%.

Zdaniem analityków HRE Investments to efekt tego, że część tegorocznej oferty noclegów nadal nie jest wykupiona, a wolnych miejsc pozostaje więcej niż przed rokiem. Rywalizujące oferty muszą obniżać ceny, co też skutkuje obniżeniem się średniej ceny oferty wypoczynkowej na Święta i sylwestra 2022/23.

Sylwester wszędzie w Polsce jest droższy niż Boże Narodzenie. Przeciętna cena nocy w hotelu wynosi 650 zł i będzie tylko rosła, w miarę znikania ostatnich dostępnych miejsc w hotelach i pensjonatach. Tomasz Dno / Polska Press

Źródło: PAP