Święta w pandemii. Jakie będzie to Boże Narodzenie i czy przyjdzie ksiądz po kolędzie?

Nowe, obowiązujące od 1 grudnia zasady pandemiczne, w tym zmienione limity osób, w praktyce nie ograniczą dostępu do nabożeństw. Już wcześniej w związku z pandemią w wielu kościołach wprowadzono dodatkowe msze św. i nie wycofano się z tego później, ponadto do limitów w świątyniach nie wliczają się osoby zaszczepione. A jeszcze w Krakowie - co przyznaje kuria - w kościołach się przerzedziło, wielu wiernych nie wróciło do nich po pierwszym okresie pandemii, kiedy obowiązywała dyspensa i msze oglądało się online z domu.

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie podczas kolejnej fali epidemii, na razie nie jest rozważana dyspensa od uczestnictwa w mszy w niedziele i święta.

- Nie, bo nie ma na razie takiej konieczności. Jeśli by sytuacja się zaostrzała, to wtedy będziemy o tym myśleć. Ale na razie płyną raczej prognozy, że liczba zakażonych ma się zmniejszać i sytuacja ma się ustabilizować przed świętami, na co liczymy - mówi nam rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.