Święto Niepodległości 90 lat temu. Tak świętowano pierwsze rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Archiwalne zdjęcia

Święto Niepodległości w wielu miastach zawsze jest uroczyście obchodzone, ale w tym roku można spodziewać się raczej skromnych uroczystości ze względu na pandemię koronawirusa. Tym bardziej to chyba najlepszy moment na to, by spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wyglądały obchody Święta Niepodległości w pierwszych latach po jej odzyskaniu. Jak bardzo różniły się od obecnego świętowania? Zobaczcie w galerii!