Sylwester 2019 Zakopane. Gwiazdy Disco Polo zarobią tu grubo ponad pół miliona złotych

Wszystkie wymienione powyżej nazwiska muzyków i nazwy zespołów padły podczas uroczystej konferencji prasowej, która miała miejsce 10 grudnia w Warszawie. Nie trzeba być ekspertem by zauważyć, że zdecydowana większość z wymienionych muzyków to gwiazdy disco - polo. Wszystko dlatego, że wykonawców głównego nurtu polskiej muzyki TVP podkupiły konkurencyjne stacje Polsat i TVP, które też organizują swoje koncerty sylwestrowe.

Prezes TVP Jacek Kurski uważa jednak, że to on został "królem polowania" po ściągnął do siebie gwiazdy disco polo. Co więcej, telewizja zamierza wszystkich tych artystów naprawdę sowicie opłacić ze swojej kasy, którą zasila przecież głównie abonament i dotacje z budżetu państwa.

Policzyliśmy, że w "najtańszej opcji" TVP będzie musiał 8 wymienionym wyżej gwiazdom disco polo zapłacić za występ sylwestrowy łącznie 580 tysięcy złotych.

Skąd to wiadomo? Otóż kilka dni po tym jak ogłoszono line-up (z ang. lista artystów) "Sylwestra Marzeń" wywiad portalowi plotkarskiemu "Pomponik" dała pani Magdalena Narożna - piosenkarka z formacji "Piękni i Młodzi".

- Sylwester to wyjątkowy czas. Nie jesteśmy w stanie spędzić go z rodziną, bo musimy wyjechać na drugi koniec Polski. Jak gramy gdzieś blisko, to jesteśmy w stanie wrócić do domu i znajomych, a tu nie. Nie ukrywajmy, jest to jakieś poświęcenie. Każdy człowiek robi coś po to, aby utrzymać rodzinę. Każdy z nas zarabia i moim zdaniem jest to normalne. Można powiedzieć, że dostajemy 200 proc. normalnej stawki - powiedziała serwisowi.