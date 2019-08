Szalone kąpiele w błocie na Pol'and'Rock Festiwalu 2019

MUZOtok: Kiedyś Woodstock, teraz Pol'and'Rock Festival 2018. Jerzy Owsiak o tym, kto wystąpi w Kostrzynie nad Odrą

Jerzy Owsiak, gość specjalny programu MuzoTok, opowiada o Pol'and'Rock Festival 2018. - Do festiwalu przygotowujemy się starannie. Pamiętajcie, że my gramy na takim sprzęcie na którym gra grupa U2. Kapela wchodząca na scenę, a zakwalifikowana z przesłuchań, ma takie same warunki ...