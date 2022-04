Sześcioraczki z Tylmanowej rosną jak na drożdżach. Najpopularniejsze rodzeństwo w Polsce zachwyca, wkrótce będą obchodzić urodziny [ZDJĘCIA]

Patrycja Marzec w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia swoich pociech. Spora rzesza fanów śledzi losy najpopularniejszego rodzeństwa w Polsce. Dzieci są urocze, a ich narodzin wzbudziły ogromne zainteresowanie, bo to pierwsze w Polsce sześcioraczki.

Sześcioraczki z Tylmanowej przyszły na świat 20 maja 2019 roku w szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Lekarze zdecydowali się na rozwiązanie ciąży w 29. tygodniu przez cesarskie cięcie. Największy z maluchów zaraz po urodzeniu ważył 1,3 kg, najmniejszy 800 g. Dzieci są wcześniakami, więc mają obniżoną odporność i opieka nad nimi wymaga dużej ostrożności. Maluchy muszą być rehabilitowane pod okiem specjalistów kilka razy w tygodniu, wymagają także codziennej stymulacji w domu. Już za kilka tygodni będą obchodzić trzecie urodziny. Sześcioraczki rosną jak na drożdżach.

Kaja, Nela, Malwina, Zosia, Tymon i Filip to pierwsze sześcioraczki urodzone w Polsce. Lekarze do końca nie wiedzieli o szóstym dziecku, ponieważ jedno z nich skutecznie ukrywało się podczas badań za rodzeństwem. Pani Patrycja o tym, że zostanie mamą sześcioraczków, dowiedziała się po porodzie. Tak mnogie ciąże zdarzają się wyjątkowo rzadko, bo raz na 4,7 mld przypadków. Dla rodziny wychowanie wcześniaków to wielkie wyzwanie, dlatego wsparcie materialne od początku zapewnia im samorząd Małopolski.