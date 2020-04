Szkoła TVP w ogniu krytyki. Zamiast uczyć w dobie koronawirusa, zalicza wpadki i żenuje [MEMY]

Z powodu pandemii koronawirusa szkoły w całej Polsce są zamknięte. To dlatego 30 marca od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP. Materiały są emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Jak się jednak okazuje, program pozostawia wiele do życzenia. Nauczycielki wydają się być zestresowane obecnością kamery, a błędy i wpadki zdarzają się niemal codziennie. Internauci bezlitośnie je wytykają.