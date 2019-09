Szkolili się na ścieżce w koronach drzew, po czym tam interweniowali

FLESZ: Pierwsza pomoc przy wypadkach drogowych. To musisz wiedzieć!

Pogoda zachęca do górskich wędrówek, a te czasami kończą się urazem. Choć już po wakacjach to ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR mają ręce pełne roboty. Nieustannie szkolą się i ćwiczą swoje umiejętności, żeby jak najlepiej nieść pomoc i wykorzystują je w praktyce.

Dwie godziny po zakończeniu szkolenia do Stacji Centralnej GOPR dotarło zgłoszenie o osobie potrzebującej pomocy na ścieżce prowadzącej na wieżę. Poszkodowana kobieta miała problemy z krążeniem. Goprowcy pomogli dotrzeć na obiekt zespół ratownictwa medycznego, a po udzieleniu pilnej pomocy, przetransportowali kobietę do karetki. Turystka następnie została przewieziona do krynickiego szpitala.