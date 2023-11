Szlak do Doliny Małej Łąki w Tatrach otwarty. Powalone przez halny drzewa usunięte

Szlak do Doliny Małej Łąki został zamknięty na początku listopada, gdy okazało się, że silny wiatr powalił drzewa. Te spadły bezpośrednio na szlak całkowicie tarasując przejście. Przyrodnicy złapali za piły łańcuchowe i zaczęli przecinać drzewa, by udrożnić przejście. I udało się.

- Od wtorku 7 listopada otwarty zostanie szlak prowadzący do Doliny Małej Łąki (od wejścia do doliny do Wielkiej Polany Małołąckiej) oraz niebiesko i czarno znakowane odcinki szlaków z Doliny Małej Łąki na Przysłop Miętusi– informuje TPN. - Prosimy o zachowanie ostrożności. Ze świeżych karp mogą spadać kamienie - ostrzegają przyrodnicy.

Na innych odcinkach szlaków w Tatrach nadal znajdują się pojedyncze powalone drzewa. Te będą usuwane w ciągu najbliższych dni.

Ci co planują wyjścia w góry, muszą liczyć się nie tylko z powalonymi na szlakach drzewami.