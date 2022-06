Szpinak z jajkiem, śledzie i kożuch na mleku. Najgorsze smaki z dzieciństwa. To były kulinarne koszmary! Anna Daniluk

Szpinak albo zupa szpinakowa często bywają dla dzieci zmorą w przedszkolu, chociaż są bardzo zdrowe.

Gdy myślimy o daniach z lat dziecięcych, najczęściej wspominamy te, które przyjemnie zapamiętaliśmy. Jednak dzieciństwo związane jest z wieloma posiłkami, które były nie do przyjęcia przez najmłodszych. Zupa owocowa, szpinak albo mleko ze strupem... O to, skąd brała się niechęć do niektórych dań i jakie smaki wspominają najgorzej, zapytaliśmy osoby, których dzieciństwo przypadło na lata 90. ubiegłego wieku.