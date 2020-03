Szpitale przez koronawirusa zawieszają planowe przyjęcia i zabiegi

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu od środy (18 marca) zawiesił do odwołania planowane zabiegi, z wyjątkiem zabiegów wykonywanych pacjentom Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Ginekologii Onkologicznej. Nie będą także wykonywane badania tomografii komputerowej oraz badania USG realizowane w trybie ambulatoryjnym z wyjątkiem zleceń onkologicznych.

W sądeckim szpitalu nieczynne są również punkty pobrań materiałów do badań analitycznych, poradnia rehabilitacyjna, pracownia fizjoterapii oraz dzienny oddział psychiatryczny. Ograniczono także działalność poradni specjalistycznych, a pacjenci, którzy nie wymagają wizyty u lekarza mogą korzystać z teleporad.

Ograniczenia wprowadził także dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Wszystkie planowane przyjęcia do oddziałów oraz poradni specjalistycznych są odwołane. Ewentualną wizytę w poradni specjalistycznej trzeba wcześniej uzgodnić telefonicznie, dzwoniąc między godz. 7 a 17 na numer 18 47 32 800.

Co istotne przy wejściu do poradni specjalistycznej każda osoba ma mierzoną temperaturę ciała i wypełnia ankietę dotyczącą ewentualnego kontaktu z osobą przybywającą z rejonu zagrożenia koronawirusem.

Również dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania przyjmowania pacjentów do planowanych zabiegów i diagnostyki. Nie dotyczy to pacjentów w stanie zagrożenia życia lub zdrowia oraz pacjentów onkologicznych. Wstrzymane są planowane świadczenia diagnostyczne i ambulatoryjne. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej przyjmuje pacjentów wymagających kontynuacji leczenia w ramach Oddziałów Zabiegowych i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pacjenci, którzy muszą skorzystać z porady ambulatoryjnej wcześniej powinni zadzwonić na numer 18 33 01 710 (w godz. 8-9).