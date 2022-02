Szpitale w Małopolsce szykują się na pomoc uchodźcom i rannym z zaatakowanej Ukrainy

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia służby wojewody w Małopolsce, podobnie jak we wszystkich województwach w kraju, sprawdzają, ile miejsc dla ofiar wojny na Ukrainie są w stanie przygotować funkcjonujące na ich terenie szpitale.

- Od wczoraj wydzieliliśmy 10 rezerwowych łóżek w Klinice Intensywnej Terapii oraz 20 łóżek chirurgicznych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Klinice Ortopedii dla potencjalnych rannych, gdyby tacy do nas trafili – mówi nam płk Mateusz Sidor, rzecznik prasowy 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

I dodaje, że czas wojny zbiegł się z czasem, w którym ograniczają łóżka covidowe na rzecz pozostałych pacjentów.

- Z tyłu głowy mamy zatem to, że gdyby była potrzeba przyjęcia większej liczby osób z Ukrainy, to będziemy mogli wykorzystać te łóżka internistyczne. Od przyszłego tygodnia odmrażamy Klinikę Kardiologii, która do tej pory zajmowała się tylko leczeniem pacjentów z COVID-19. Dla zakażonych zostanie tam wydzielonych tylko kilka łóżek, pozostałe wrócą do normalnego funkcjonowania. To z pewnością ułatwi nam pracę – wyjaśnia płk Sidor.