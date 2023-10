Szukasz idealnego miejsca na jesienne wędrówki po górach? Sprawdź najpiękniejsze polskie szlaki

Jesienna magia gór: Najpiękniejsze szlaki na wędrówki

Gdzie warto wybrać się jesienią w góry?

Rudawy Janowickie – ukryte w Sudetach Zachodnich, te malownicze góry oferują niezliczone przygody dla miłośników przyrody i wędrówek. Sokolik to znakomity punkt widokowy, z którego możesz podziwiać Karkonosze i Kotlinę Kamiennogórską. Skalnik, najwyższy szczyt w Rudawach Janowickich (945 m n.p.m.), to kolejny punkt obowiązkowy. Dla miłośników historii i zamków tuż obok czekają ruiny zamku Bolczów oraz Starościńskie Skały, które urzekają zarówno swoją historią, jak i otaczającym krajobrazem.

Karkonosze – to raj dla pasjonatów górskich wędrówek. To miejsce, gdzie rozpoczynają się niezapomniane przygody, prowadzące do magicznych szczytów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Śnieżka, Wodospad Szklarki, Zamek Chojnik czy Śnieżne Kotły – to wszystko czeka na jesiennych wędrowców.

Karkonosze to raj dla miłośników górskich wędrówek. To miejsce pełne magicznych szczytów i oszałamiających krajobrazów. janhetman/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Tatry – doskonałe na jesienne eskapady, nawet jeśli nie masz ochoty na długie i wymagające wycieczki po tatrzańskich szlakach. Drogę pod Reglami warto wziąć pod uwagę. To najpiękniejsza trasa spacerowa w Zakopanem, oferująca piękne widoki i wiele atrakcji.