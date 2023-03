Szukasz nowych wyzwań? Interesują cię nietypowe zawody? 30 marca weź udział w Lotniskowych Targach Zawodoznawczych Kraków Airport

Opiekun psa niosącego ukojenie zestresowanym pasażerom oraz sokolnik strzegący nieba nad lotniskiem, agent handlingowy i marszałek, strażnik graniczny, strażak oraz celnik, a także meteorolog i koordynator ruchu lotniczego. Co ich łączy? Największy, najnowocześniejszy oraz najszybciej się rozwijający regionalny port lotniczy w Polsce, a także już 4. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport. Jeśli więc szukasz nowych wyzwań, to 30 marca będzie idealnym dniem, by je odnaleźć!

- To niepowtarzalna okazja, aby w jednym miejscu spotkać przedstawicieli blisko 40 lotniskowych służb. Nie tylko spotkać, ale także poznać tajemnice ich niezwykłej pracy – zaznacza Natalia Vince z Kraków Airport. Jak tego dokonać? Wystarczy wygodnie zasiąść w fotelu, „odpalając” komputer lub komórkę. Targi, które rozpoczną się 30 marca o godz. 8, odbędą się bowiem w formie bezpłatnej, prowadzonej na żywo transmisji online na kanałach YouTube KRKAirport, a także na Facebooku Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, które to tradycyjnie to spotkanie przygotowało.

Zawody tak niezwykłe jak Lotniskowe Targi Zawodoznawcze

Kto może zostać marszałkiem w porcie lotniczym? Jakie predyspozycje trzeba posiadać, by pełnić funkcję kontrolera ruchu lotniczego? Ile języków musi znać stewardessa i steward? Za co odpowiada pilot, a za co pierwszy oficer? Czy sokolnik troszczy się tylko o sokoły, a agent bagażu zagubionego o bagaże? Gdzie w Balicach spotkamy funkcjonariuszy Służby Ochrony Lotniska? Kto na lotnisku opiekuje się Gryfem? Jakie umiejętności trzeba posiadać, by trafić do działu VIP & Business Services?

Tego wszystkiego można będzie dowiedzieć się 30 marca, oczywiście podczas 4. Lotniskowych Targów Zawodoznawczych. Transmisja z jedynego takiego wydarzenia w Polsce rozpocznie się o godz. 8, a potrwa do godz. 14.20. To podczas niej tajniki swojej niezwykłej pracy zdradzą nam nie tylko piloci, stewardessy, kontrolerzy ruchu, dyżurni operacyjni czy meteorolodzy, ale także przedstawiciele m.in. Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskich Linii Lotniczych LOT, Wizz Air, LS Technics, Krajowej Administracji Skarbowej, 8. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz agenci handlingowi. Targi to także niepowtarzalna okazja, by za pośrednictwem kamery zajrzeć w te miejsca portu lotniczego, do których dostęp mają tylko nieliczni pracownicy – będziemy więc w części zastrzeżonej i operacyjnej lotniska.

Czy ktoś z obserwujących targi w przyszłości znajdzie się wśród tych wybrańców? O tym przekonamy się za jakiś czas!

- Nasi goście za pośrednictwem sieci dowiedzą się także, jak wyglądają procedury rekrutacyjne na poszczególne stanowiska i w jaki sposób pokierować swoją edukacją, aby zdobyć wymarzony zawód – przypomina Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, które organizuje te niezwykłą imprezę. - Praca na lotnisku niesie z sobą wiele interesujących wyzwań oraz odpowiedzialnych zadań, ale też oczywiście bardzo dużą satysfakcję.

Dla kogo są to targi? Dla uczniów, studentów, rodziców, doradców zawodowych, ale także dla wszystkich miłośników lotnictwa.

Osiem bloków – kilkadziesiąt fascynujących spotkań

W tym roku targi zostały podzielone na aż 6 bloków tematycznych (w minionym roku były tylko cztery). Pierwszy rozpocznie się o godz. 8, a ostatni o godz. 13.40.

Oto wspomniane bloki tematyczne:

godz. 8 – Poukładam nawet najtrudniejsze puzzle

godz. 9 – Każdy człowiek to przygoda

godz. 10.15 – Zza biurka też ciekawie

godz. 11.05 – Śrubki, kable i maszyny to mój świat

godz. 12.30 – Za mundurem młodzi sznurem

godz. 13.40 – Rozwój i wyzwania to moja pasja

Co kryje się za tymi nieco tajemniczymi nazwami? Jakich zawodów lotniskowych dotyczą? O tym przekonają się wszyscy, którzy 30 marca wezmą udział w 4. Lotniskowych Targach Zawodoznawczych.

Dla uczniów szkół podstawowych i średnich Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport przygotowało interesujące konkursy oraz oczywiście nagrody. I to po każdym z bloków. Nagroda główna to całodniowe zajęcia zawodoznawcze dla całej klasy, zorganizowane w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, a dla każdego zwycięzcy przewidziana indywidualne upominki.

„Zajęcia te pomogą zrozumieć specyfikę zawodów dzięki stanowiskom VR, przygotowanym w ramach realizacji projektu „VirtuAir Reality – projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”, który korzysta z dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich – przypomina Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport.

Centrum Edukacji Lotniczej – jedyne takie w Polsce!

Czym zajmuje się Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport? - Przybliżamy zasady funkcjonowania lotniska zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Warsztaty, które prowadzimy, w bardzo przystępny sposób pokazują, jak poprawnie odczytać kartę pokładową, które miejsce zająć w samolocie, w jaki sposób się spakować, aby nie narażać się na stres podczas kontroli bezpieczeństwa – tak m.in. o swojej misji informuje CEL Kraków Airport.

I – jak się okazuje – pomaga również w znalezieniu arcyciekawej, w dodatku nietypowej pracy!

Rekordowy rok Kraków Airport?

- Kraków Airport, w minionym roku obsłużył 7 394 176 pasażerów, co stanowi 88% ruchu pasażerskiego z roku 2019. To drugi wynik w historii krakowskiego lotniska po rekordowym 2019 roku, kiedy to witaliśmy 8 milionowego pasażera – przypomina Natalia Vince. Czy ten rok będzie lepszy? Trudno w tej chwili to przewidzieć, ale statystyki szybują wysoko!

