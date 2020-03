Szykuje się walka o duże pieniądze ["Postaw na milion", odc. 4, patronat NaM]

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Teleturniej jest emitowany w Polsce od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Najnowszą edycję można oglądać na antenie TVP 1. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest milion złotych.

Szymon i Jarosław Świątek z Sobolewa na Mazowszu

Jarosław jest kierowcą autobusu. Po pracy czas spędza w swojej małej pasiece. Szymon studiuje finanse i rachunkowość na Politechnice Lubelskiej. Chciałby w przyszłości pracować w bankowości. W wolnym czasie gra w uczelnianej drużynie piłki ręcznej. Jarosław marzy o wycieczce do Włoch, Szymon chciałby otworzyć własny biznes.