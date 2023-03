Ta koperta ratuje życie! Wystarczy ją mieć w lodówce

- Taka koperta ułatwia pracę zespołów ratownictwa medycznego i przyspiesza udzielanie pomocy. A pamiętajmy, że ratownictwo medyczne to czas. A czas to życie – mówi nam jeden z ratowników krakowskiego pogotowia ratunkowego.

Pomysł genialny w swej prostocie, a może uratować życie. Krakowscy urzędnicy promują "kopertę życia" dla osób starszych i samotnych. W kopercie powinny się znaleźć informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Dla ratowników - gdy pacjent jest nieprzytomny - to niezwykle cenne informacje, a dla pacjenta szansa na szybszą pomoc. Wypełnienie formularza to raptem kilka minut.

Koperta życia to bowiem nic innego jak plik dokumentów dotyczących zdrowia. Powinny się w niej znaleźć się informacje o chorobach, zażywanych lekach, alergiach - czyli wszystko co potrzebne jest ratownikowi medycznemu w razie gdy coś się dzieje i wzywana jest karetka.

- Jeśli taka osoba jest nieprzytomna, a my - jako personel medyczny - nie mamy żadnych informacji o przeszłości chorobowej i nie mamy kontaktu z rodziną pacjenta, taka koperta daje nam szybko i sprawnie szereg niezbędnych informacji o pacjencie. Informacji ratujących życie - podkreśla nasz rozmówca.

Wypełnioną ankietę umieszcza się w specjalnym woreczku, a następnie wkłada do lodówki. Dlaczego akurat do lodówki? Tego urządzenia w mieszkaniu nie sposób przeoczyć. Posiada je każdy i wiadomo, gdzie go szukać.

W tym roku miasto dla seniorów przygotowało 800 kopert. W poprzednich latach rozdało ich już w sumie 7 tysięcy. Dane w nich zawarte trzeba jednak cały czas aktualizować. Wszyscy chętni, którzy chcą otrzymać kopertę życia w Krakowie mogą się po nią zgłosić do czterech punktów. Dokładne lokalizacje to: