Ta rzadka i pod ochroną paproć występuje w Rytrze. Języcznika zwyczajnego można już podziwiać ze specjalnego podestu

Niezwykła paproć występuje na Sądecczyźnie

Języcznik zwyczajny, a pod ścisłą ochroną

Języcznik zwyczajny (łacińska nazwa phyllitis skolopendrium) zwyczajny jest tylko z nazwy. To gatunek paproci, zupełnie inny od pozostałych. Charakteryzują go długie, błyszczące liście, które są niepodzielne, jak u innych paproci. Przez niektórych nazywana jest językiem jelenim.

Ta rzadka roślina lubi wilgotne lasy liściaste, próchniczą glebę o odczynie zasadowym. Jeśli gdzieś rośnie, to najczęściej na północnym zboczu, w miejscu cienistym i wilgotnym. Stąd można ją spotkać w żlebach, czy na brzegach jaskiń.

Liście języcznika zwyczajnego osiągają długość od 15 do nawet 60 cm i szerokość do 6 cm. W okresie od lipca do września od spodu liścia można zauważyć spore zarodniki. Są one brunatnej barwy, stąd bardzo dobrze widoczne. Układają się równolegle i tworzą charakterystyczne dla tej paproci „żebra”.

Rosnący w warunkach naturalnych języcznik zwyczajny od 1957 roku objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Znalazł się na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” w grupie gatunków wymierających. Co ciekawe, ten gatunek paproci można kupić w sklepach ogrodniczych, bo ze względu na kształt liści, jest uznawany a niezwykle dekoracyjną roślinę.