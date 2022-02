Tajemnicze kamienne kręgi, idole i święte góry. Gdzie w Polsce znajdują się miejsca kultu dawnych pogan?

Tajemnicze miejsca kultu dawnych pogan w Polsce. Nie tylko Słowianie

Poganie w Polsce. Legendy i fantastyczne opowieści

Ze wskazaniem miejsc kultu dawnych pogan w Polsce jest jeden poważny problem. Do naszych czasów nie zachowało się praktycznie nic, co mogłoby być naukowym dowodem na istnienie zorganizowanego kultu. Nie wiemy prawie nic pewnego o religii Słowian. W wyniku chrystianizacji po przyjęciu chrztu przez Mieszka I słowiańskie zwyczaje starano się zmieść z powierzchni ziemi.

Zmieść – albo zastąpić. Trudno jest wyplenić dawne obyczaje, dlatego często chrześcijanie próbowali przekonać pogan do swoich tradycji, wyznaczając własne święta na dni świąt pogańskich, by je wyprzeć i zastąpić. Przez mieszanie się elementów wiary katolickiej i pogaństwa mamy dzisiaj w Polsce wyjątkową kulturę ludową, która często przecież wymyka się z tradycyjnych ram katolicyzmu, choćby przez głęboko zakorzenione fantastyczne opowieści o leśnych demonach i diabłach z uroczysk.

Pogańskie miejsca kultu. Tajemnice pod otwartym niebem

Kręgi, idole i boskie góry. Przedstawiamy galerię dawnych pogańskich świętych miejsc w Polsce

Nauka nie mówi nam wiele o poganach. Jest jednak kilka miejsc, o których z dużą pewnością można powiedzieć, że są związane z pogańskim kultem. Przygotowaliśmy dla Was listę takich punktów. Nie są to imponujące budowle, a raczej owiane tajemnicą szczątki dawnych czasów i dawnej duchowości. Zapraszamy do galerii na wycieczkę śladami niezwykłych miejsc kultu dawnych pogan w Polsce.