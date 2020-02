Tajemnicze okoliczności śmierci Józefa Radziaka. Co się stało?

Tadeusz Cebo, prokurator rejonowy z Gorlic, potwierdza, że 16 lutego prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci mieszkańca Kąclowej.

- Musimy wyjaśnić, czy mamy do czynienia ze samobójstwem czy też działaniem osób trzecich - wyjaśnia.

Dodaje, że ciało zostało wczoraj przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Sekcja zwłok ustali, co naprawdę wydarzyło się w lesie w Binczarowej (gm. Grybów), gdzie znaleziono zwłoki mężczyzny.

To był wypadek?

Kiedy dotarła do nas informacja o znalezieniu ciała poszukiwanego od prawie dwóch miesięcy 83 - latka zadzwoniliśmy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z prośbą o dodatkowe informacje. Mł. insp. Sebastian Gleń potwierdził wprawdzie, że to zwłoki Józefa Radziaka, ale nie chciał rozmawiać na temat sprawy, odsyłając nas do prokuratury. Wcześniej jednak, w rozmowie z jednym z sądeckich portali internetowych wstępnie wykluczył, aby do śmierci mieszkańca Kąclowej miały się przyczynić osoby trzecie. Nie było to również, jego zdaniem, samobójstwo. Ponieważ ciało znaleziono na stromym stoku, policja zakładała, że mężczyzna mógł spaść z wysokości i odnieść obrażenia, które przyczyniły się później do jego śmierci.