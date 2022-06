Tajemnicze ostre zapalenie wątroby u dzieci. Jakie są objawy? LISTA

Zapalenie wątroby nie jest chorobą, na którą dzieci w ogóle nie zapadają. Dlaczego więc nowe przypadki zachorowań wzbudziły na świecie tak duży niepokój? Odpowiedź jest prosta: we krwi chorych dzieci nie wykryto żadnego z typów wirusa, które najczęściej odpowiadają za zapalenie wątroby, a więc A, B, C i D. Co więcej, w większości przypadków nie wykryto nic, co mogłoby stan zapalny powodować. To właśnie nieznana etiologia, a nie sama choroba, jest niepokojąca.

O tajemniczej chorobie u dzieci głośno zrobiło się w ubiegłym miesiącu. Pierwszy przypadek ostrego zapalenia wątroby wśród dzieci wykryto 5 kwietnia bieżącego roku w Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory liczba państw, w których odnotowano chorobę, znacznie się powiększyła. Należą do nich: Stany Zjednoczone, Holandia, Włochy, Rumunia, Hiszpania, Izrael, Dania, Irlandia, Norwegia, Francja, Belgia, a teraz także Polska. W samym Krakowie do szpitala im. Żeromskiego w krótkim odstępie czasu trafiło dziewięciu małych pacjentów, u których potwierdzono to rozpoznanie.