Tak Morskie Oko wygląda po zejściu lawiny z Marchwicznego Żlebu. Na lawinisku głębokie szczeliny. Nadal może zjechać śnieg

Gdy spadnie świeży śnieg, dodatkowo przykryje szczeliny na lawinisku. Nie będzie ich widać, więc o wpadnięcie nogą będzie jeszcze bardziej możliwe.

Pracownik TPN ostrzega, że nadal nie zjechał śnieg Żlebem Żandarmerii, który przecina drogę do Morskiego Oka na odcinku od Włosienicy do schroniska nad stawem. Jest to miejsce, gdzie przed rokiem zeszła gigantycznych rozmiarów lawina zasypując całkowicie drogę. Dlatego wędrujący tym szlakiem nie powinni się zatrzymywać w tym miejscu, ale szybko przejść. W miejscach zagrożonych lawinami znajdują się znaki ostrzegawcze, które informują, by nie zatrzymywać się w tym miejscu. Jest to o tyle istotne, że szlak ten jest najbardziej popularny w Tatrach. Według danych Tatrzańskiego Parku Narodowego średnio w styczniu i lutym wędruje tam po ok. 40-44 tys. turystów każdego miesiąca. To oznacza, że dziennie drogę tą przemierza po kilkaset osób.