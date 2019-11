Tak wyglądają najtańsze domy do kupienia w Nowym Sączu i regionie

Ceny domów z roku na rok wzrastają. I choć uważa się, że kupno domu za 100 tys. zł jest niemożliwe, okazuje się, że to nie prawda. Znaleźliśmy ponad 20 ofert domów na sprzedaż w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim od 110 do 300 tys. zł. Zobaczcie, co można kupić w takiej cenie.