Tak wyglądają uczestnicy "Sanatorium miłości" kręconego w Krynicy-Zdroju. Zobacz, kto będzie szukał miłości. Emisja w TVP już 10 marca

Piąta edycja "Sanatorium miłości" emitowanego przez TVP który został bardzo dobrze przyjęty przez widzów, a każdy sezon cieszy się wysoką oglądalnością. Program będzie darmową reklamą.

- Przyznam, że nie oglądałem żadnego z odcinków, ale z tego co sprawdziłem to średnia oglądalność danego odcinka jest w granicach dwóch milionów. Także dla Krynicy to bardzo dobra reklama, która może przyczynić się do pozyskania nowych turystów i kuracjuszy - mówi nam Daniel Lisak, kierownik Krynickiej Organizacji Turystycznej.