Tak wyglądały prawdziwe zimy w Małopolsce. Mróz trzymał tygodniami. Śniegu było "po pachy". Zobaczcie archiwalne zdjęcia Małgorzata Gleń

Jeszcze w latach 90-tych ub. wieku jak spadł śnieg, to leżał tygodniami. Zaspy nieraz były przeogromne. Dzieci z piwnic i strychów wyciągały sanki i narty i szły na najbliższą górkę. Nuda w ferie? Nigdy, gdy było dużo białego puchu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia sprzed 100 i 10 lat. Wtedy jak już był śnieg to w wielkich ilościach. A do tego trzymał mróz.