Tak żyje i mieszka Sławomir i Kajra. Na scenie są gwiazdami, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna!

Sławomir jest nie tylko muzykiem. Prowadzi szeroką działalność artystyczną

Sławomir to gwiazda muzyki i z tej działalności artystycznej jest najbardziej znany. Mało kto jednak wie, że jest także aktorem filmowym i teatralnym, prezenterem telewizyjnym, konferansjerem i uczestnikiem wielu popularnych programów telewizyjnych. Sławomir Zapała to bardzo ciekawa postać, który z bycia showmanem zrobił sposób na szczęśliwe i rodzinne życie.

Do największych hitów Sławomira zaliczyć także trzeba piosenki: Miłość w Zakopanem, Weselny Pyton, Ty mała znów zarosłaś, czy Total Love. To także jedyny polski artysta zdobył poczwórną diamentową płytę!

Sławomir Zapała prywatnie. Czy czuć u niego "piniondz"?

Choć na scenie i w działalności artystycznej promuje hasło „czuć piniondz”, w życiu prywatnym jest zwyczajnym, bardzo sympatycznym facetem, któremu woda sodowa nie uderzyła do głowy. Wykreowany wizerunek sceniczny nie do końca więc odpowiada temu, jakim człowiekiem jest na co dzień. Choć obywa oblicza mają jeden, wspólny mianownik. A jest nim dystans do samego siebie i chęć czerpania z życia pełnymi garściami. W kreowaniu wizerunku scenicznego pomagają mu umiejętności aktorskie. Doskonale czuje się na scenie i umie perfekcyjnie odgrywać role, wcielając się w słynnego Sławomira.