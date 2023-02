Takie imprezy tylko w Nowym Sączu. Popularny klub Odnova pękał w szwach. Zobacz zdjęcia Redakcja Nowy Sączu

Klub Odnova co tydzień zaprasza sądeczan i nie tylko do wspólnej zabawy. Działający od dwóch miesięcy lokal przy ul. Szwedzkiej w Nowym Sączu cieszy się popularnością i przyciąga tłumy gości. Sam prezydent Ludomir Handzel zachęca mieszkańców miasta do odwiedzin tego miejsca i skorzystania ze zniżki, która obowiązuje na bilet wstępu z Kartą Nowosądeczanina. Co tam się działo? Zobacz zdjęcia z imprezy w nowosądeckim klubie Odnova.