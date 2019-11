Takie same ładowarki w Unii Europejskiej. Europosłowie chcą zdecydowanego przyspieszenia działań KE

Takie same ładowarki w Unii Europejskiej?

Obecnie kupując nowe urządzenie (telefon komórkowy, tablet, e-book) dostajemy razem z nim ładowarkę. Często nie pasuje ona do starych urządzeń, a ładowarki używane do tej pory stają się bezużyteczne – zalegają w domowych szufladach lub trafiają do śmietników.

Zdaniem Róży Thun z Grupy EPL (Platforma Obywatelska) - wiceprzewodniczącej Komisji Rynku Wewnętrznego (IMCO) - nadszedł już czas na realne kroki ze strony Komisji Europejskiej. - Jest paląca potrzeba jednej wtyczki do ładowarki do wszystkich telefonów komórkowych, czytników e-booków, tabletów i innych typów podręcznej elektroniki - zaznaczyła europosłanka.



Komisja Europejska już dawno podpisała pierwsze, ale niewiążące memorandum z producentami sprzętu w tej sprawie. Niestety, mimo jego odnowienia, droga dobrowolnego porozumienia nie przyniosła skutków. Zdaniem wielu europosłów nie był to krok wystarczający i już zwrócili się w 2018 roku z listem do Komisji Europejskiej w tej sprawie popierając ideę bardziej zdecydowanych działań.