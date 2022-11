Tanie loty: nielimitowane podróże lotnicze na jednym bilecie? Amerykańska tania linia wprowadza rewolucyjne rozwiązanie. Co już wiadomo?

Roczna przepustka na tanie loty. Czy to może się udać?

Tanie loty przez cały rok na jednym bilecie. Niezwykły pomysł Frontier Airlines

Frontier Airlines to jedna z większych tanich linii lotniczych, operujących w Stanach Zjednoczonych. Model biznesu ma podobny do znanego u nas Wizz Aira. Ocenia się, że w ciągu roku Frontier Airlines obsługuje ok. 20 mln pasażerów, korzystających z ok. 100 połączeń na terenie USA i 31 międzynarodowych. Samolotami tej linii można polecieć np. na Bahamy, Dominikanę, Jamajkę, do Meksyku i Kostaryki.