Tanie wakacje: jak obniżyć cenę popularnych atrakcji? MultiSport, Bon Turystyczny, tanie noclegi i inne praktyczne porady

Polska od Bałtyku po Tatry jest pełna atrakcji turystycznych i miejsc, w których można spędzić niezapomniane wakacje, urlop czy weekend. Jak jednak obniżyć koszty wypoczynku w czasach drożyzny? Są na to sposoby. Zapraszamy do poradnika wakacyjnego oszczędzania. Przekonajcie się, które popularne atrakcje oferują turystom niższe ceny, jak skorzystać z tych promocji i jak wyszukać podobne oferty we własnym mieście.

Wakacje 2022 cechuje drożyzna, ale nie powstrzymuje to Polek i Polaków przed podróżowaniem. Dobrze jest jednak wiedzieć, jak zmniejszyć koszty wypoczynku. Które popularne atrakcje turystyczne oferują zniżki i jak je zdobyć? Jak skorzystać na wakacjach z karty MultiSport albo bonu turystycznego? Które atrakcje Trójmiasta czy Krakowa są zupełnie darmowe? Przedstawiamy poradnik: Tanie wakacje, czyli jak obniżyć cenę wypoczynku.

Wakacje mogą być tanie. Sposoby na zmniejszenie wydatków

Cena wakacji w sezonie 2022 może być odstraszająca, jednak można ją znacząco zmniejszyć, korzystając z kilku sposobów. Część z nich opiera się na wykorzystaniu w czasie wakacji, urlopu czy nawet zwykłej weekendowej wycieczki benefitów, z których korzystamy na co dzień, jak karta mieszkańca albo MultiSport. Inne opierają się na specjalnych programach promujących turystykę, jak Polski Bon Turystyczny i specjalna letnia oferta Polskich Kolei Państwowych. Jeszcze inne to sprawdzone metody i dobre rady, pozwalające oszczędzić na wstępie do słynnych atrakcji, noclegach czy wyżywieniu. Poniżej znajdziecie kilka sposobów na obniżenie ceny wakacyjnego wypoczynku. Przydadzą się niezależnie od tego, czy podróżujecie solo, z partnerem czy z dziećmi. Podpowiadamy także, z których atrakcji można skorzystać w promocyjnej cenie i jak wyszukać zniżkowe oferty we własnym mieście lub miejscu, do którego wybieramy się na wypoczynek. Wakacje w Polsce czy za granicą nie muszą być horrendalnie drogie. Istnieje wiele metod na obniżenie kosztów wypoczynku. Wiele atrakcji, nawet najbardziej popularnych miejsc, oferuje zniżki np. posiadaczom karty MultiSport, mieszkańca czy Dużej Rodziny. Nie brak też miejsc akceptujących opłatę Bonem Turystycznym.



Karta MultiSport: wakacyjne oszczędzanie dla aktywnych

Coraz więcej firm oferuje pracownikom różnego rodzaju benefity, z których część może okazać się bardzo przydatna na wakacjach czy urlopie.

Do nich należy karta MultiSport, dająca zniżki lub nawet darmowy wstęp (na określony czas) w ponad 4 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski. Zniżki są szczególnie atrakcyjne dla zwolenników aktywnego wypoczynku, którzy lubią się ruszać, zwiedzać kraj na własnych nogach lub brać udział we wszelkiego rodzaju grach i zabawach, promujących aktywność fizyczną. Dostępnych jest kilka rodzajów karty MultiSport: Wariant klasyczny pozwala korzystać z usług sportowych raz dziennie,

wariant Plus kilka razy dziennie,

wariant Light do 10 razy w miesiącu

Jest też oferta dla dzieci (do 15. roku życia, można użyć kilka razy dziennie; oferta Kids Aqua daje dostęp do 6 tys. basenów)

studentów (od 15 do 26. roku życia; kilka razy dziennie)

i seniorów powyżej 60. roku życia (seniorzy mogą korzystać raz dziennie z obiektów sportowych do godz. 16:00)

Odpowiedni dobór kart MultiSport może zapewnić korzystne zniżki na aktywny wypoczynek dla całej rodziny, od seniorów aż do dzieci. Termy Maltańskie w Poznaniu to jeden z kilku popularnych obiektów tego typu, oferujących zniżki w ramach karty MultiSport. Niektóre inne termy akceptują też Kartę Dużej Rodziny lub Bon Turystyczny. Na zdjęciu: Termy Maltańskie w Poznaniu. Grzegorz Dembinski / Polska Press Atrakcje w ofercie MultiSport W ofercie MultiSport znajdują się różnorodne obiekty sportowo-rekreacyjne, np.: baseny i parki wodne

parki linowe i trampolin

ścianki wspinaczkowe

wycieczki piesze nordic walking

paintball

zajęcia z jogi

A do tego bardziej typowe: siłownie, zajęcia fitness, kursy sztuk walki i nauki tańca.

Do szczególnie popularnych atrakcji na wakacje, urlop czy weekend, honorujących kartę MultiSport, należą np. Park Wodny w Sopocie

Aquapark Fala w Łodzi

Aquapark Wesolandia w Warszawie

Park Wodny Moczydło w Warszawie

Aquapark Zakopane

Termy Uniejów

Termy Mszczonów

Termy Poddębickie

Termy Maltańskie w Poznaniu

Park Linowy Ursus w Warszawie W sieci dostępna jest wygodna wyszukiwarka obiektów, honorujących kartę MultiSport. Wystarczy w niej podać rodzaj karty, interesujące nas miejsce i rodzaj aktywności, by program wyświetlił wszystkie obiekty i oferty aktywności z przysługującymi nam zniżkami. Ile kosztuje karta MultiSport?

W zależności od rodzaju karty MultiSport, może ona kosztować pracownika od 30 do 120 zł miesięcznie. Jeśli więc lubicie się ruszać przez cały rok i planujecie aktywne wakacje, urlop lub weekend w Polsce, taka karta pomoże Wam oszczędzić sporo pieniędzy.

Bon Turystyczny: rodzinne wakacje w korzystnej cenie

Polski Bon Turystyczny to program, mający zachęcić rodziny do wspólnych wyjazdów. Bon przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, a jego wartość to 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek do Bonu, także w kwocie 500 zł.

Do kiedy jest ważny Bon Turystyczny? Bonem Turystycznym można płacić za usługi turystyczne na terenie Polski do 30 września 2022, a więc przez całe wakacje, także długi weekend sierpniowy i wrześniowe urlopy. Jak uzyskać Bon Turystyczny? Przygotowaliśmy dla Was instrukcję, jak uzyskać i wykorzystać Bon Turystyczny. Atrakcje płatne Bonem Turystycznym W których dokładnie miejscach można płacić za pomocą Bonu Turystycznego? To różnego rodzaju restauracje, hotele, parki rozrywki, centra sportowe, a nawet biura podróży, przewozy autokarowe czy wycieczki z przewodnikami po muzeach i galeriach, zlokalizowane w całej Polsce. Korzystanie z Bonów Turystycznych oferują m.in. bardzo popularne atrakcje, jak np. Park of Poland Suntago we Wręczy

Park Pomerania w Kołobrzegu

Magiczne Ogrody w Trzciankach

Rabkoland w Katowicach

Aquapark w Zakopanem

Pakiety wycieczek z przewodnikami po różnych regionach Polski

Pełną listę podmiotów honorujących Bon Turystyczny znajdziecie na oficjalnej stronie programu.

Karta Dużej Rodziny: więcej dzieci, niższa cena wakacji

Karta Dużej Rodziny gwarantuje zniżki na niektóre środki transportu i atrakcje kulturalne oraz sportowe dla członków rodzin, posiadających troje lub więcej dzieci. Co dokładnie daje Karta Dużej Rodziny? To różnego rodzaju ulgi i zniżki. Rodzice mogą liczyć np. na zniżkę 37% na bilety kolejowe jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne. Opłaty paszportowe dla rodziców są mniejsze o 50%, a dla dzieci aż o 75%. Dodatkowo, z Kartą Dużej Rodziny można liczyć także na spore zniżki w wielu sklepach i restauracjach, tańsze przewozy autobusowe, noclegi oraz atrakcje kulturalne i sportowe na terenie całej Polski. Propozycji są tysiące – np. w samym Trójmieście można skorzystać z Karty Dużej Rodziny w ok. 1,5 tys. miejsc; w Warszawie można znaleźć prawie 3 tys. takich miejsc.

Atrakcje ze zniżkami dla dużych rodzin Przykładowe atrakcje, honorujące Kartę Dużej Rodziny, to:

Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Restauracja Przylądek Dobrego Smaku i rejs statkiem Pirat w Sopocie

Park wodny w Sopocie

Muzeum Tatrzańskie i Be Happy Muzeum w Zakopanem

Pijalnia czekolady E. Wedel na Krupówkach

Wjazd na Gubałówkę i Kasprowy Wierch w Tatrach

Schroniska PTTK nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów

Energylandia i Zatorland w Zatorze

Muzeum Narodowe w Warszawie Miejsca i usługi, które honorują Kartę Dużej Rodziny, są odpowiednio oznaczone. Możecie je wyszukać w swojej okolicy lub miejscu, do którego wybieracie się na wycieczkę, korzystając ze szczegółowej mapy, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny? Uzyskanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Karta przysługuje rodzicom dożywotnio i dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Instrukcję, jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny, znajdziecie na oficjalnej stronie rządowej. Promocyjne ceny posiadaczom kart MultiSport oferują także liczne aquaparki i wodne parki rozrywki. To pomysł na upalny weekend z dziećmi. Na zdjęciu: aquapark Fala w Łodzi. Krzysztof Szymczak / Polska Press

Karta mieszkańca: tanie wakacje we własnym mieście

Wiele polskich miast oferuje mieszkańcom możliwość wyrobienia specjalnej karty mieszkańca. Może mieć ona różne nazwy (Karta Warszawiaka, Karta Mieszkańca Gdańska itp.), ale idea jest zawsze ta sama: mieszkańcy na podstawie karty uzyskują dostęp do różnego rodzaju atrakcji i usług po niższych cenach – ulgi często sięgają nawet 30% i więcej.

W ofercie kart mieszkańca znajdują się najczęściej muzea, ośrodki sportowe, większe restauracje, kursy i szkolenia (np. języka migowego), a także inne, różnorodne atrakcje, które lokalna branża turystyczna chce promować wśród potencjalnych klientów. Karty najczęściej dają także zniżki na bilety komunikacji miejskiej. Jeśli nie planujecie zbyt często wyjeżdżać tego lata, postarajcie się o kartę mieszkańca i zwiedzajcie własną małą ojczyznę, swoje miasto, za niewielkie pieniądze.

Inne sposoby i lifehacki na tanie wakacje, urlop i weekend

Korzystanie z karty mieszkańca, MultiSport, Dużej Rodziny albo Bonu Turystycznego to nie jedyne sposoby na ograniczenie wydatków na wakacjach, urlopie czy w czasie weekendowej wycieczki solo, z partnerem lub całą rodziną. Istnieje sporo sposobów na zmniejszenie ostatecznej ceny za wypoczynek. Warto przypomnieć najskuteczniejsze z nich.

Podróżowanie pociągami i autobusami. Koleją można dostać się do niemal wszystkich ważniejszych ośrodków turystycznych i atrakcji w Polsce. Tam, gdzie nie dociera kolej, najczęściej dojeżdża bus. Bilety na PKP i busy najczęściej są tańsze niż podróż samochodem, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny paliwa i promocyjne oferty na bilety kolejowe, obowiązujące tego lata. Zajrzyjcie do naszego poradnika podróżowania kolejami i autobusami. Tankowanie poza miastem. Jeśli już wybieracie się na wakacje samochodem, dobrym pomysłem jest tankowanie poza ścisłymi centrami miast. Benzyna na stacjach wiejskich lub podmiejskich najczęściej jest tańsza niż przy samym lotnisku czy dworcu głównym dużego wojewódzkiego ośrodka. Nocowanie poza centrum. Noclegi poza ścisłym centrum miasta, nieco dalej od głównych atrakcji, są najczęściej istotnie tańsze. Jeśli nie przeszkadza Wam spacer do atrakcji, zaplanowanych na dany dzień, zarezerwujcie pokój dalej od centrum, za to blisko np. pętli autobusowej. Wiele instytucji kultury oferuje zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i / lub Bonu Turystycznego. W dodatku w określone dni tygodnia można zwiedzać muzea całkiem za darmo.



Na zdjęciu: Bitwa pod Grunwaldem pędzla Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Warszawie. Szymon Starnawski / Polska Press Noclegi w kwaterach prywatnych. Ceny noclegów to jedna głównych bolączek wakacji 2022. Wiadomo jednak, że turyści nie są skazani na hotele. Jeśli nie przeszkadza Wam brak luksusów, zaplanujcie nocleg w kwaterze prywatnej, czyli kątem o ofertodawcy. W Internecie nie brak tego rodzaju ogłoszeń, a oszczędzić można sporo. To dobry sposób na podreperowanie budżetu, jeśli podróżujecie solo lub z partnerem.

Własny prowiant i samodzielne gotowanie. Jedzenie w restauracjach, zwłaszcza w popularnych kurortach nad morzem czy w górach, może być kosztowne. Zamiast martwić się, ile może kosztować ryba na wybrzeżu Bałtyku, możecie po prostu wziąć na wakacje własny prowiant lub zaopatrywać się w żywność w sklepach spożywczych, a posiłki przygotowywać samodzielnie. Warto sprawdzić, czy wynajmowany przez nas pokój lub domek ma aneks kuchenny – to coraz popularniejszy dodatek, za który warto dopłacić parę gorszy, by w perspektywie urlopu zaoszczędzić sporo pieniędzy na obiadach w restauracjach. Darmowe atrakcje. Wiele atrakcji kulturalnych, jak muzea i galerie, wyznacza jeden dzień w tygodniu, w którym wstęp jest darmowy. Warto zawczasu sprawdzić, jakie ciekawe muzea, wystawy i galerie znajdują się w miejscu, do którego się wybieracie, i kiedy wypadają darmowe dni. Dzięki temu będziecie mogli zaplanować zwiedzanie nawet najsłynniejszych regionalnych muzeów za darmo.

Przygotowaliśmy dla Was przewodniki po darmowych atrakcjach Trójmiasta, Szczecina, Zakopanego, Wrocławia i Krakowa.

Promocje biur podróży. Jeśli wybieracie się za granicę, zapewne, jak większość polskich turystów, wykupicie wycieczkę w jednym z biur podróży. Warto sprawdzić, jakie promocje oferują poszczególne biura, jakie rabaty i oferty last minute proponują klientom. Posiadacze karty MultiSport mają dostęp do wielu atrakcji w sam raz na wakacje, urlop czy weekend w promocyjnych cenach. Janusz Romaniszyn/Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po stałych okazjach polskich biur podróży. Jeśli zastanawiacie się, czy tego lata tanie wakacje zagranicą są w ogóle możliwe, to mamy dobrą wiadomość: rezygnując z paru wygód nadal można w sierpniu i wrześniu polecieć np. do Bułgarii czy Hiszpanii za ok. 2 tys. zł za osobę. Zebraliśmy dla Was kilka propozycji wakacji do 2 tys. zł, a także poradnik, jak zorganizować tani weekend w Berlinie, wykorzystując promocyjne bilety letnie za 9 euro.

W samolocie pilnuj wymiarów bagażu. Poza wyszukiwaniem tanich biletów i okazji w biurach podróży, dobrym sposobem na oszczędzenie pieniędzy jest dokładne sprawdzenie wymiarów i wagi bagażu podręcznego. To pozwoli nam uniknąć dopłat za nadbagaż, które mogą zrujnować budżet taniej wycieczki, a których przecież można łatwo uniknąć. Przygotowaliśmy dla Was informator o zasadach dotyczących bagażu podręcznego i nadawanego w liniach lotniczych.

