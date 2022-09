Tatry. 10 najpiękniejszych miejsc na jesienne tatrzańskie wędrówki. Zobaczcie, gdzie warto iść we wrześniu i październiku! Aurelia Lupa

Rusinowa Polana To urokliwa polana reglowa w polskich Tatrach Wysokich. Polana znajduje się pomiędzy Gęsią Szyją (1489 m) a Gołym Wierchem (1205 m), na grzbiecie łączącym Tatry z Pogórzem Bukowińskim. Położona jest na wysokości około 1180-1300 m n.p.m. W okolicy polany żyją jelenie, sarny, zające, lisy, czarne wiewiórki i kruki. Bywają także niedźwiedzie. Wikipedia Zobacz galerię (11 zdjęć)

Nadchodąca jesień to dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku w Tatrach. To właśnie wtedy tatrzańskie szczyty i lasy mienią się tysiącem barw. Szlaki są spokojne, a i pogoda zdecydowanie bardziej stabilna do wędrówek. To właśnie jesienią wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku. Sprawdźcie nasze propozycje.