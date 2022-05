Tatry. Bóbr z Morskiego Oka nie żyje. Spadł ze Szpiglasowej Przełęczy

- Jest to wyjątkowe, bo nigdy wcześniej bobra nad Morskim Okiem nie było. A tym bardziej, by jakiś przeżył tam zimę – mówił wtedy Grzegorz Bryniarski, leśniczy z Morskiego Oka. I dodał wtedy, że pod Mnichem jeszcze bobrów nie było. - Człowiek na wysokości 1400 metrów spodziewałby się diabła, ale nie bobra – kwitował leśniczy.

Kilka tygodni temu okazało się, że zwierzę przetrwało zimę w Morskim Oku – co było ogromnym zaskoczeniem dla przyrodników. Przyrodnik na wiosnę odnalazł ślady jego działalności w rejonie Dwoistej Siklawy.

Chodzi o bobra, który pojawił się w Morskim Oku w ubiegłym roku. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego po raz pierwszy zauważyli jego obecność 19 sierpnia 2021 roku. Wtedy budował on swoje żeremie w okolicach Czarnostawiańskiej Siklawy. Jesienią przeniósł się w rejon Dwoistej Siklawy, czyli na drugą stronę słynnego jeziora.

Teraz jednak przyszła kolejne ciekawostka przyrodnicza, tyle że smutna. - 13 maja jeden z turystów odnalazł martwego bobra w rejonie Szpiglasowej Przełęczy. Zwierzę najprawdopodobniej wyszło do Dolinki za Mnichem, wyszło na Szpiglasową Przełęcz i spadło na stronę Doliny Pięciu Stawów Polskich – mówi leśniczy z Morskiego Oka.

Nie wiadomo, czy spłoszył go ryś, czy jakiś turysta. - Jest to bardzo wielka ciekawostka przyrodnicza, że nie dość, że przetrwał zimę w Morskim Oku, to potem wyszedł na Szpiglasową Przełęcz – mówi Bryniarski.

Przyrodnicy nie mają pewności, czy bóbr ten był w Morskim Oku sam, czy może zostały tam inne bobry.

TPN jest jednak przekonany, że w samych Tatrach bobrów jest więcej. Przyrodnicy na wiosnę zaobserwowali bowiem ślady działalności bobra niżej – w rejonie drogi do schroniska w Dolinie Roztoki.