Tatry. Halny unieruchomił kolejkę na Kasprowy Wierch i wyciągi narciarskie [ZDJĘCIA]

Halny przyniósł ze sobą także ocieplenie. W Zakopanem termometry wskazują plus 9 stopni, a nad Morskim Okiem – plus 4 stopnie. Według prognoz wiatr ma się z każdym dniem wzmagać. IMGW ostrzega, że w weekend w górach może wiać z prędkością do 120 km/h. Do tego może spaść śnieg.

Silny wiatr i prognozowane opady śniegu pogorszą warunki do wędrówek po Tatrach. Obecnie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.