Tatry niedostępne dla turystów. 17 lutego 2022 obowiązuje 3. stopień zagrożenia lawinowego. Ekspert objaśnia warunki panujące w górach

- Kolejny częsty błąd to zakładanie, że posiadanie odpowiedniego sprzętu wystarczy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w górach. Tymczasem sprzętem trzeba jeszcze umieć się posługiwać. Wiele osób rusza w góry czekanem, ale nie potrafi użyć go do wyhamowania upadku, nie potrafi chodzić w rakach.